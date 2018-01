Príncipe Harry colocará implante de cabelo a pedido de Meghan Markle

29/01/2018 | 10:11



Meghan Markle realmente está promovendo mudanças na vida do noivo, príncipe Harry. De acordo com o jornal The Mirror, a pedido da atriz, o herdeiro da família real britânica irá realizar um implante de cabelo para evitar a calvície precoce.

Uma fonte revelou ao jornal britânico que a ideia partiu da própria Meghan, que ainda indicou um médico especialista para Harry realizar o procedimento estético.

- Ele é um príncipe moderno e quer permanecer o mais jovem possível, o maior tempo possível, informou a fonte à publicação.

Harry deverá desembolsar mais de 50 mil libras com o tratamento, o equivalente a mais de 220 mil reais. Para isso, pedirá autorização à Casa Real, já que o procedimento irá causar furor entre o público que acompanha a vida da realeza. A fonte garantiu que Harry está seguro de que deve fazer o implante para evitar a perda de cabelo, como aconteceu com o irmão, o príncipe William.

- Harry sabe que todos vão fazer barulho, mas ele sente que é jovem o suficiente aos 33 para que não se sinta mal por querer reverter a perda de cabelo, afirmou.

Ainda não se sabe quando Harry deverá iniciar o tratamento, no entanto, o príncipe irá esperar passar o seu casamento com Meghan, que acontece em maio, para dar início ao procedimento, que pode ser realizado até o fim deste ano.