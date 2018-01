Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha curtem Carnaval de Olinda disfarçados

29/01/2018 | 10:11



É tempo de Carnaval e Fátima Bernardes parece estar curtindo uma das maiores folias de sua vida! No último domingo, dia 28, a apresentadora e o namorado, o advogado Túlio Gadêlha, compartilharam mais fotos de como estão curtindo os dias de festa no Pernambuco, terra natal de Túlio. Após surgirem vestidos de Mulher-Gato e Batman, o casal optou por fantasias ainda mais divertidas para curtirem a folia em meio à multidão de Olinda. Em um dos clipes, Túlio aparece vestido de The Flash.

Já em outras imagens, o casal aparece completamente irreconhecível ao posar com máscaras. Em meio à multidão, ficava impossível reconhecer Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha, que aproveitaram o Carnaval de Olinda sem serem reconhecidos.

Nas redes sociais, o casal exibiu detalhes do figurino supercolorido. Túlio ainda explicou o tema da festa deste ano: Preconceito é uma arma que mata. Desarme-se. Hoje, mais do que nunca, é preciso reforçar a luta contra o preconceito, o estupro e o feminicídio no Brasil. Nessa pegada, esse ano o #EuAchoÉPouco trouxe como símbolo a imagem mitológica de Medusa. Uma referência à culpabilização das mulheres violentadas, uma vez que, na mitologia, Medusa foi estuprada por Poseidon e punida por Atena. Valeu galera, há 41 carnavais em defesa da democracia e da liberdade de ser e amar quem quiser! .

Já Fátima Bernardes comemorou a folia com uma foto em que aparece dando um beijinho no amado. Na legenda da publicação, indicou que os dias de curtição estão apenas começando: #euachoepouco #carnavaldeolinda #valeurecife #atebreve.