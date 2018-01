Bruno Mars é destaque entre os vencedores do Grammy Awards

29/01/2018 | 10:11



Aconteceu na noite do último domingo, dia 28, no Madison Square Garden, em Nova York, Estados Unidos, a 60ª edição do Grammy Awards, considerada o Oscar da Música. Bruno Mars se tornou o grande vencedor da edição e levou troféus nas categorias de Álbum do Ano, Gravação do Ano e Música do Ano, com o hit That's What I Like.

A música de Bruno Mars também venceu nas categorias Performance R&B e Música R&B. Seu álbum, 24K Magic ainda conquistou o prêmio de Melhor Álbum de R&B, tornando Mars um dos grandes destaques da premiação, que contou com a presença de grandes nomes da música como Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga e Tony Bennett

Aliás, Tony Bennett também levou o público ao delírio ao levar o troféu de Álbum com vocal de pop tradicional pelo disco Tony Bennett Celebrates 90. Aos 91 anos de idade, o ícone do jazz declarou que ainda não pensa em se aposentar e brincou: - Estou apenas começando. Felizmente, eu ainda estou em forma e quando subo ao palco para me apresentar, eu nem consigo esperar, porque amo o público e eles me amam. Então, nunca vou me aposentar. Vou continuar até que seja necessário que eu saia.

A seguir, veja a lista completa de vencedores do Grammy Awards 2018!

Álbum do Ano

Childish Gambino, Awaken, My Love!

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn.

Lorde, Melodrama

Bruno Mars, 24K Magic

Gravação do Ano

Childish Gambino, Redbone

Luis Fonsi and Daddy Yankee, Despacito (feat. Justin Bieber)

Jay Z, The Story of O.J.

Kendrick Lamar, HUMBLE

Bruno Mars, 24K Magic

Música do Ano

Luis Fonsi and Daddy Yankee, Despacito (feat. Justin Bieber)

Jay Z, 4:44

Julia Michaels, Issues

Alessia Cara 1-800-273-8255 (feat. Khalid)

Bruno Mars, That's What I Like

Melhor Artista Novo

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

Melhor Performance de Pop

Kelly Clarkson, Love So Soft

Kesha, Praying

Lady Gaga, Million Reasons

Pink, What About Us

Ed Sheeran, Shape of You

Melhor Dupla Pop/Performance em Grupo

The Chainsmokers e Coldplay, Something Just Like This

Luis Fonsi e Daddy Yankee, Despacito (feat. Justin Bieber)

Imagine Dragons, Thunder

Portugal. The Man, Feel It Still

Zedd e Alessia Cara, Stay

Melhor Álbum Pop Tradicional

Michael Bublé, Nobody But Me (Versão Deluxe)

Bob Dylan, Triplicate

Seth MacFarlane, In Full Swing

Sarah McLachlan, Wonderland

Vários Artistas, Tony Bennett Celebrates 90

Melhor Álbum Pop

Coldplay, Kaleidoscope EP

Lana Del Rey, Lust for Life

Imagine Dragons, Evolve

Kesha, Rainbow

Lady Gaga, Joanne

Ed Sheeran, ÷

Melhor Álbum Country

Cosmic Hallelujah, Kenny Chesney

Heart Break, Lady Antebellum

The Breaker, Little Big Town

Life Changes, Thomas Rhett

From a Room: Volume 1, Chris Stapleton

Melhor Dupla de Country/Melhor Performance em Grupo

It Ain’t My Fault, Brothers Osborne

My Old Man, Zac Brown Band

You Look Good, Lady Antebellum

Better Man, Little Big Town

Drinkin’ Problem, Midland

Melhor Performance Solo de Country

Body Like a Back Road, Sam Hunt

Losing You, Alison Krauss

Tin Man, Miranda Lambert

I Could Use a Love Song, Maren Morris

Either Way, Chris Stapleton

Melhor Álbum de Rock

Emperor of Sand, Mastodon

Hardwired…to Self-Destruct, Metallica

The Stories We Tell Ourselves, Nothing More

Villains, Queens of the Stone Age

A Deeper Understanding, The War on Drugs

Melhor Performance de Rock

You Want It Darker, Leonard Cohen

The Promise, Chris Cornell

Run, Foo Fighters

No Good, Kaleo

Go to War, Nothing More

Melhor Performance de R&B

Get You, Daniel Caesar feat. Kali Uchis

Distraction, Kehlani

High, Ledisi

That’s What I Like, Bruno Mars

The Weekend, SZA

Melhor Compilação de Trilha-Sonora para Mídia Visual

Baby Driver - Em Ritmo de Fuga, (Vários Artistas)

Guardiões da Galáxia Vol. 2: Awesome Mix Vol. 2, (Vários Artistas)

Estrelas Além do Tempo: O Álbum, (Vários Artistas)

La La Land - Cantando Estações, (Vários Artistas)

Moana: Um Mar de Aventuras, (Vários Artistas)

Melhor Vídeo de Música

Up All Night, Beck

Makeba, Jain

The Story of O.J., Jay Z

Humble., Kendrick Lamar

1-800-273-8255, Logic feat. Alessia Cara & Khalid