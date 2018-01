Após cerimônia do Grammy, Chrissy Teigen revela sexo do segundo filho!

29/01/2018 | 10:10



Chrissy Teigen acabou com o mistério! Após exibir o barrigão de sua segunda gravidez durante o Grammy Awards 2018, que aconteceu na noite do último domingo, dia 28, a modelo e esposa do músico John Legend, usou seu Instagram para revelar o sexo do bebê que está esperando.

Ao publicar uma foto em que aparece exibindo a barriga de grávida durante passagem pelo red carpet da premiação musical, Chrissy entregou: Mamãe e seu menino.

Chrissy e Legend já são pais de Luna Simone, de pouco mais de um ano de idade, que foi gerada através de uma fertilização in vitro, já que o casal passou por grandes desafios até conseguir concretizar o desejo de se tornarem pais. A segunda gravidez da beldade também aconteceu através do tratamento, com um embrião remanescente.