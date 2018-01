Projeção do Focus para Selic no fim de 2018 segue em 6,75% ao ano

29/01/2018 | 09:33



Em meio às indicações do Banco Central de que pode continuar o processo de corte de juros em fevereiro, os economistas do mercado financeiro mantiveram suas projeções para a Selic para o fim de 2018. O Relatório de Mercado Focus trouxe nesta segunda-feira, 29, que a mediana das previsões para a Selic este ano seguiu em 6,75% ao ano. Há um mês, estava no mesmo patamar. A Selic está atualmente em 7,00% ao ano.

Em dezembro, o Banco Central reforçou, por meio do Relatório Trimestral de Inflação (RTI), a indicação de que pode reduzir a Selic em mais 0,25 ponto porcentual em fevereiro, de 7,00% para 6,75% ao ano. Ao mesmo tempo, a instituição afirmou que sua decisão dependerá da evolução da atividade, dos riscos para o cenário - como o ligado ao andamento das reformas -, das avaliações sobre o estágio do ciclo monetário e das projeções para os índices de preços.

Em entrevista ao Broadcast em janeiro, o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, afirmou que a mensagem de política monetária de dezembro continua válida. Segundo ele, em fevereiro o BC vai observar os números disponíveis para decidir sobre a Selic.

No Focus agora divulgado, a projeção para a Selic em 2019 seguiu em 8,00% ao ano. Há um mês, estava em 8,25% ao ano. Já a Selic média de 2018 permaneceu em 6,75% ao ano, mesmo porcentual visto quatro semanas atrás. A taxa básica média de 2019 foi de 7,89% para 7,88%, ante 8,00% quatro semanas atrás.

Para o grupo dos analistas consultados que mais acerta as projeções (Top 5) de médio prazo, a taxa básica terminará 2018 em 6,50% ao ano, ante os 6,63% (porcentual que indicava divisão entre 6,50% e 6,75%) de uma semana antes. Há um mês, estava em 6,50%. No caso de 2019, a projeção do Top 5 para a Selic foi de 8,50% para 8,00%, ante 7,25% de quatro semanas antes.

Próximas reuniões

Os economistas do mercado financeiro projetam que a Selic cairá 0,25 ponto porcentual em fevereiro, de 7,00% para 6,75% ao ano. Neste ponto, o Banco Central encerraria o atual ciclo de cortes de juros. Essas projeções fazem parte do Sistema de Expectativas de Mercado do relatório Focus, divulgado hoje pelo BC.

Os dados do Focus indicam ainda que o mercado espera pela manutenção da Selic em 6,75% ao ano até janeiro de 2019, quando o BC daria início a um novo ciclo, com alta de 0,25 ponto porcentual da taxa básica, para 7,00%.

Nova elevação é esperada para fevereiro de 2019, para 7,25%. Depois, a projeção é de alta para 7,50% ao ano em março e para 7,75% em abril. Para maio de 2019, a taxa projetada é de 8,00% ao ano.