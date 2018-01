Obituário - 29 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/01/2018 | 09:22



Santo André



Luiza Quito Mazzocato, 93. Natural de Marília (SP). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nicolau Odilon Rocha, 85. Natural de Itiuba (BA). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Carlos Gilberto Pelegrini, 71. Natural de Votuporanga (SP). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Magda Regina Rozendo de Souza, 59. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Carlos de Souza, 57. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Jardineiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Edmilson Benedito Mariano dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sérgio Renato Artico, 51. Natural de São Caetano. Residia na Vila Helena, em Santo André. Autônomo. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Keity Cristina da Silva, 18. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Judith Luzia Franco dos Santos, 77. Natural de Santo Antonio de Posse (SP). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Neusa Aparecida Meier Costa, 70. Natural de Santo André. Residia em São José dos Campos (SP). Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.



Antonio Fernandes Ribeiro, 66. Natural de Mogi Mirim (SP). Residia na Vila Santa Úrsula, em Mogi Mirim (SP). Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



Jair José da Silva, 64. Natural de Andradina (SP). Residia na Vila Caminho do Mar, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Maria Julia Rodrigues Martin, 58. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Júpiter, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Fábio Guedes, 53. Natural de Santo André. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.



São Caetano



Genia Parachina Krol, 84. Natural da Ucrânia. Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Rosa de Paula Peres, 66. Natural São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27, em Diadema. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Diadema



Joaquim Inácio Monteiro, 75. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Manuela Lima de Oliveira, 31. Natural de Conceição do Coite (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.



Mauá



Terezinha Maria de Souza, 76. Natural de São Manoel do Mutum (MG). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Lino da Silva, 74. Natural de Carangola (MG). Residia no Jardim Ipê, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Izilda de Camargo Sampaio, 65. Natural de Itu (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Bauer Gomes de Paula, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Edmar Oliveira de Amorim, 41. Natural de Mauá. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.