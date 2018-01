Netuno escolhe Toninho Cecílio como aposta para voltar à elite

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/01/2018 | 19:37



Após quatro derrotas, o Água Santa demitiu o técnico Jorginho e anunciou, ontem, Toninho Cecílio no comando do time, como aposta para reconduzir a equipe diademense à elite do Paulista.

A substituição foi comunicada nas redes sociais do clube e divulgada à imprensa. “O Água Santa agradece o empenho e dedicação (de Jorginho) nos serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira”, diz a nota do Netuno.

Ex-jogador do Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo, Cecílio esteve à frente do Santo André em 2016. Foi responsável pelo título da série A-2 do Paulista e pela consequente ascensão do clube à primeira divisão do campeonato. O técnico também tem passagens pelo São Caetano e pelo XV de Piracicaba.

O Água Santa acumula apenas três pontos e está na zona de rebaixamento da série A-2.

O primeiro desafio de Cecílio à frente do Netuno será no sábado, em partida contra o São Bernardo, às 16h, no Bruno José Daniel, em Santo André.