Obituário - 28 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/01/2018 | 10:23



Santo André



Flávio Zanotto, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Casa Branca, em Santo André. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Adelmar Ferreira Lira, 78. Natural de Crato (CE). Residia no Parque Marajoara II, em Santo André. Dia 26. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Miguel de Sousa Pinto, 78. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Carlos de Mesquita, 71. Natural de Lavras (MG). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 26. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Walter Tadeu de Lima, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Antonio Marchesin, 64. Natural de Marília (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 26, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Aurimar Rodrigues Pereira, 49. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Autônomo. Dia 25. Cemitério Municipal de Ipanema (MG).



São Bernardo



Rute Moreira dos Santos, 89. Natural de Itupeva (SP). Residia no bairro Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Maria Augusta de Oliveira, 89. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



João de Souza, 87. Natural de São Pedro (SP). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Osvaldo Evangelista da Silva, 86. Natural de Remanso (BA). Residia no Jardim Santo Inácio, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



José Bernardino, 80. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Alto do Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Paulo Vicente Villatoro, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Jessé Gomes, 62. Natural de Riacho de Santana (RN). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.



Conceição Aparecida Perez, 60. Natural de Nova Europa (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.



São Caetano



Olga Augusta Furlan, 87. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Pensionista. Dia 26, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Severino Rosendo de Sousa Filho, 58. Natural de Arara (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Zona Rural São Miguel, em Arara (PB).



Altamir Amaro dos Santos, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Marcos Aparecido dos Santos, 49. Natural de Santo André. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



José André dos Santos, 35. Natural de Quipada (PE). Residia no Jardim Casagrande, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Mauá



Francisco Carlos dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Geraldo Julio Carlos, 53. Natural de Montes Claros (MG). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 24, em Santo André. Prensista. Cemitério Municipal de Montes Claros (MG).



Edileuza Souza Pereira, 47. Natural de Guanambi (BA). Residia no Jardim Itapark Velho, em Mauá. Doméstica. Dia 26, em Santo André. Cemitério Municipal de Guanambi (SP).



Ribeirão Pires



José Pereira Soares, 90. Natural de Jacareí (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 26, em Santo André. Cemitério São José.