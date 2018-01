Dorival diz que derrota do São Paulo foi injusta: 'Vejo crescimento da equipe'

28/01/2018 | 09:12



O São Paulo não merecia perder para o Corinthians. Pelo menos, é o que pensa o técnico Dorival Júnior, que elogiou a atuação de sua equipe e disse que vê o time em um crescimento jogo a jogo. O comandante tricolor ainda afirmou que o rival é a melhor equipe do futebol brasileiro.

"Reconhecemos que o Corinthians fez por merecer, mas o São Paulo não merecia jamais essa derrota como aconteceu. Vejo um crescimento da equipe em todos os aspectos, enfrentando a melhor equipe do futebol brasileiro", disse o treinador, em entrevista coletiva realizada nos vestiários do Pacaembu. Para Dorival, o time tricolor teve dificuldades apenas nos primeiros minutos de jogo.

"Tivemos dificuldades iniciais, depois não mais. O time se posicionou e corrigimos o posicionamento. Observamos o Petros um pouco adiantado e os volantes trabalhando nesse intervalo em um raio de ação muito grande para o Jucilei neutralizar os dois lados. Quando corrigimos a equipe melhorou, não tivemos um problema sequer no segundo tempo. O Corinthians teve cinco ou dez minutos com ações ofensivas no segundo tempo, mas o São Paulo foi para cima e criou oportunidades. Fizemos infiltrações contra uma equipe muito bem armada", analisou.

O setor que Dorival deixou claro estar preocupado é com o ataque. Ele reclamou que o time não soube aproveitar as oportunidades criadas ao longo da partida. "Infiltramos várias vezes e chegamos ao gol adversário. Não finalizamos da maneira correta, mas tivemos criação. Foi um time vibrante, que procurou o gol a todo instante e não se entregou. Chegamos à linha de fundo, também em condição de conclusões. O time está criando, tentando fazer de maneira correta, mas erramos muitas finalizações", lamentou.

O elenco tricolor folga neste domingo e volta aos treinos na segunda-feira. Na quarta-feira, enfrentará o Madureira, em Londrina, pela Copa do Brasil.