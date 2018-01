Conquiste carreira de sucesso em 2018

Do Diário do Grande ABC



A expressão ‘ano novo, vida nova’ costuma estar presente na vida das pessoas insatisfeitas profissionalmente. A virada de ano representa, para muitos, o momento mais indicado para promover mudanças na carreira e ir atrás de novos desafios que resultem na conquista do sucesso profissional e consequente aumento na qualidade de vida. É comum que, em momento tão delicado economicamente como o que vivemos, muitas pessoas estejam insatisfeitas com suas respectivas situações profissionais, e que tenham a sensação de merecer mais do que estão recebendo.

A crise ainda ronda o mercado de trabalho e o desemprego teima em não ceder. Assim, aqueles que buscam por nova colocação, com maior valorização profissional, precisam seguir algumas orientações a fim de atingir este objetivo. Avaliar o que não está dando bons resultados e mudar algumas rotinas em nossas vidas fazem parte do planejamento no início de outro ano, onde devemos aproveitar para traçar novas metas e objetivos.

Quando falamos em planejamento, este precisa de pessoas para executá-lo. Aí entra o que a empresa deseja dos profissionais e, caso o candidato se encaixe no perfil procurado, a oportunidade tão aguardada surgirá. Para tal, é importante reunir algumas características altamente valorizadas dentro das corporações. Profissionalismo, comprometimento, automotivação e aprendizado contínuo estão entre as qualidades mais desejadas e reconhecidas pelo mercado. As ações dizem muito sobre as pessoas, e o que as empresas mais desejam são profissionais batalhadores, comprometidos e interessados. Seguindo essa linha de conduta, estará um passo à frente da concorrência.

Outro item imprescindível para se ter empregabilidade é possuir boa rede de relacionamentos, o famoso networking. Sendo assim, mantenha seus contatos atualizados e intensifique-os.

Cada empresa e cada profissional têm suas individualidades, com características particulares e únicas, porém, existe característica que está presente em toda empresa ou profissional de sucesso: trabalho árduo. Faça análise das empresas e profissionais bem-sucedidos que você conhece e irá constatar que ninguém chega ao sucesso profissional sem percorrer longo caminho.

Por fim, esteja ciente de que profissionais capacitados e comprometidos são diferenciados em uma empresa. Ela precisa de profissionais que assumam a responsabilidade total sobre uma função ou atividade, que irão até o fim para sua conclusão, independentemente dos problemas inesperados que possam surgir. O lema deve ser: missão dada, missão cumprida. Siga essa linha de conduta desde já e chegue ao fim do ano com o seu objetivo alcançado.

Ricardo Karpat é administrador de empresas e diretor da Gábor RH.

Palavra do leitor

Atenciosos

Venho, com muito orgulho, registrar neste conceituado Diário minha admiração e meu agradecimento à equipe da área de ortopedia e a todos os demais departamentos do Centro Hospitalar Municipal de Santo André, inclusive ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), pelo pronto atendimento e pela eficiência prestados a mim por ocasião de acidente doméstico de natureza grave em que me envolvi, no dia 17. Obrigado a todos pelo carinho, pelo respeito e pela responsabilidade na ética médica. Que Deus abençoe a todos.

Vera Lucia Chieregatto

Santo André

Julgamento

Quem pagou a caravana dos desocupados para irem acompanhar o julgamento de Lula em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul? Nós, os cidadãos honestos, que trabalhamos, damos duro para quitar nossos impostos e manter as contas em dia. Vimos estarrecidos pessoas humildes que mal sabiam o que estavam fazendo lá. A nós, resta um consolo: o ex-presidente foi condenado por unanimidade. Teve o que merecia. Ou melhor, faltou a parte mais importante, que infelizmente vai demorar: a prisão! Não se esqueçam, as eleições estão chegando. Vamos pensar bem para não errar novamente. Errar é humano, mas persistir no erro é burrice.

Thelma Ribeiro

Santo André

Abusivo?

Tinha plano de saúde da Unimed, vendida para a NotreDame-Intermédica em 2017. Agora, neste primeiro mês de 2018, enviaram novo contrato para atualizar as leis de 1998 e de 2011, cobrando adicional de 20% sobre a mensalidade atual, para regularizar o contrato. É válido isso? Pois será aumento de 20% sobre a mensalidade atual e mais o reajuste, que deverá ocorrer em julho 2018. Então, teremos alta em torno de 30% no ano. É válida essa cobrança? Por favor, responsáveis, informem-me, pois estou tentando enviar e-mail para a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) pedindo esclarecimentos, mas não consigo, a mensagem volta.

Alexandre Halas

Santo André

Festejo

O Brasil acordou no dia 25 com a melhor notícia que poderíamos ter: a confirmação da condenação e a possível inelegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tomara que esse senhor, que destruiu o País, não seja chefe da Nação novamente. Se isso acontecer veremos que no Brasil não existe Justiça.

Fernando Zucatelli

São Caetano

De mal a pior

Luiz Inácio Lula da Silva foi não só condenado como também teve sua pena aumentada e, agora, se nada mudar, sem poder concorrer à Presidência da República, em outubro, o PT não irá conseguir produzir até a eleição outro líder. Se o partido já estava fragilizado, neste momento piorou. Adeus, PT.

Edson Rodrigues

Santo André

Falas furiosas

Lendo e/ou ouvindo as pregações iracundas dos próceres do PT e agregados conclamando a militância para a desobediência civil e o confronto à Justiça por conta da possível prisão do inominável, o povo ordeiro e trabalhador (de verdade) pergunta aos representantes da Justiça: quando esses elementos desordeiros serão enquadrados? Será que se curvarão por omissão – quando não covardia –, à cor das bandeiras empunhadas por esses indivíduos ou respeitarão a cor verde e amarela da população que anseia por ordem e progresso? Será que esperam correr sangue para tomar as devidas providências?

Aparecida Dileide Gaziolla

São Caetano