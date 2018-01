Escândalo em Mauá

Do Diário do Grande ABC



28/01/2018 | 08:57



Um escândalo está na raiz das reiteradas reclamações dos usuários às precárias condições do sistema público de transporte coletivo em Mauá. O Diário reuniu documentos que comprovam, de modo inequívoco, que acordo nebuloso entre o governo do então prefeito Donisete Braga (PT) e o empresário Claudinei Brogliato, que se apresenta como o dono da Suzantur, ganhadora da concessão do serviço em 2014, permitiu a manutenção de ônibus velhos e em número insuficiente para atender à demanda mesmo depois de encerrada a concorrência que fora aberta exatamente para solucionar o problema.

Ao investigar detalhada e profundamente a documentação que sustenta a prestação do serviço em Mauá, a equipe deste jornal descobriu as razões de a Suzantur operar há quase quatro anos sem respeitar dois dois itens mais importantes do edital, o que obriga a manutenção de 248 ônibus e o que exige veículos zero-quilômetro, e ainda assim não sofrer nenhuma sanção do poder público.

Descobriu-se agora que em 3 de novembro de 2014, três meses depois de assinado o contrato de concessão, a empresa de Brogliato recebeu da Prefeitura autorização para circular com ônibus velhos e em menos quantidade do que o estipulado no edital. O aval oficial que permitiu a burla foi dado, em nome da administração, pelo então secretário de Mobilidade Urbana, Azor de Albuquerque Silva. O procedimento foi sendo renovado e vigora até hoje, o que explica as reclamações dos passageiros em relação à precariedade dos veículos e aos atrasos.

A situação é tão peculiar, para não dizer esdrúxula, que deve merecer a maior atenção do atual prefeito, Atila Jacomussi (PSB), que derrotou Donisete nas urnas com a promessa de, entre outras, moralizar o sistema de ônibus de Mauá. Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal também precisam investigar com lupa a excêntrica maneira que o antigo governo encontrou de mudar o responsável pelo sistema deixando a qualidade do serviço exatamente como estava – ou pior.