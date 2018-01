Trump condena ataque de homem-bomba que matou 95 no Afeganistão

27/01/2018 | 20:37



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condenou o "ataque mesquinho" na capital afegã, Cabul, que deixou pelo menos 95 mortos e mais de 150 feridos.

"Todos os países deveriam tomar uma ação decisiva" contra o Taleban, que assumiu a autoria do atentado deste sábado. Trump afirmou que o "ataque assassino" renova a determinação dos EUA e de seus aliados afegãos. "A crueldade do Taleban não vai prevalecer" e os EUA estão "comprometidos com um Afeganistão seguro, livre de terroristas".

Trump deu as declarações horas depois de um homem-bomba avançar com uma ambulância em um centro comercial em Cabul. Fonte: Associated Press.