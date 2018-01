Villarreal bate a Real Sociedad e segue na briga por vaga na Liga dos Campeões

27/01/2018 | 20:25



O Villarreal conseguiu resultado importante neste sábado para manter vivo o sonho de ir à Liga dos Campeões da próxima temporada. A equipe recebeu a Real Sociedad e contou com um ótimo início de jogo para fazer 4 a 2, pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol. De nada adiantou o gol do brasileiro Willian José para os visitantes.

O resultado levou o Villarreal a 37 pontos, na quinta colocação, que no momento o colocaria na Liga Europa da próxima temporada. Mas a equipe está a apenas um ponto do Real Madrid, que é o quarto e hoje fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões. Já a Real Sociedad parou nos 23 pontos e ocupa o 15.º lugar.

Precisando do resultado, o Villarreal abriu o placar logo aos cinco minutos deste sábado, com Victor Ruiz, de cabeça, após escanteio cobrado da direita. O time da casa seguiu pressionando e chegou ao segundo aos 16. O goleiro Tono saiu jogando errado e entregou nos pés de Bacca, que rolou para Fornals marcar.

Depois de ser garçom, o colombiano Bacca marcaria o seu apenas três minutos mais tarde, aproveitando assistência de Unai para driblar o goleiro e finalizar. A reação da Real Sociedad, no entanto, também foi imediata. Quatro minutos mais tarde, Illarramendi cobrou falta pela esquerda e Llorente subiu para cabecear.

Só que o jogo era mesmo todo do Villarreal, que chegou ao quarto gol ainda no primeiro tempo. Castillejo recebeu pela direita, cortou para o meio e bateu colocado. Entregue, a Real Sociedad só voltou a marcar no segundo tempo. Willian José fez o gol de fora da área, aos 12 minutos.

No sábado que vem, o Villarreal tenta manter o bom momento diante do Betis, fora de casa. Já a Real Sociedad, que vem de quatro derrotas seguidas e ainda não venceu em 2018, recebe o Deportivo La Coruña na próxima sexta.

Em outra partida do dia pelo Espanhol, o Málaga recebeu o Girona, não passou de um empate sem gols e continua afundado na lanterna, com apenas 13 pontos. Já o Girona ocupa a nona posição, com 28.