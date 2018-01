Jogadores do São Paulo culpam 'detalhes' por derrota para o Corinthians

27/01/2018 | 19:55



O discurso entre os jogadores do São Paulo após a derrota por 2 a 1 para o Corinthians foi praticamente o mesmo. Os são-paulinos destacaram a desatenção no primeiro minuto de jogo e apontaram a boa atuação da equipe, que só foi superada, segundo eles, por detalhes.

"Tivemos um pouco de desatenção no começo do jogo e isso definiu a partida. Fizemos um bom jogo, mas detalhes decidiram a partida", apontou o goleiro Sidão. "Dói muito perder um clássico assim. Demos duas bobeiras e levamos os gols. Agora é levantar a cabeça, porque temo um jogo decisivo na quarta-feira", minimizou Marcos Guilherme.

Jucilei, um dos melhores do São Paulo em campo, alertou que os jogadores haviam conversado sobre a jogada aérea do Corinthians e foi justamente assim que a equipe de Fábio Carille conquistou a vitória. "Falamos sobre isso antes. Complicado. Foi bobeira nossa e a gente treina tanto esse tipo de jogada. Foi apenas a quarta partida e tem muita coisa pela frente, mas o fato é que não podemos mais tomar gols assim. Isso é inaceitável", resumiu o volante.

O técnico Dorival Júnior preferiu destacar a boa atuação da equipe. "Foi um grande jogo. Fizemos uma boa partida, determinada e criamos inúmeras oportunidades. Trabalhamos a bola, fizemos infiltrações, troca de passes... Acho que a torcida percebeu que tem um time que está tentando jogar", analisou o comandante.

O elenco do São Paulo folga neste domingo e volta aos treinos na segunda-feira. O time enfrenta na quarta-feira, o Madureira, pela Copa do Brasil, no Estádio do Café, em Londrina.