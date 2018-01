A oportunidade do erro

Do Diário do Grande ABC



Humilhação talvez seja a palavra que melhor define a sensação que sentimos quando temos que admitir que estamos errados. Isso porque enxergamos o erro como sinônimo de incompetência e acreditamos que pessoas bem-sucedidas nunca erram. Em que momento de nossas vidas passamos a enxergar as coisas assim? Se voltarmos no tempo, vamos notar que a raiz desse pensamento pode ter brotado dentro das escolas. Professores costumavam ensinar que existia apenas uma resposta certa para cada questão. Quem não conseguisse chegar ao resultado apontado pelo mestre, falhava – e ponto.

Tal constatação nos leva a refletir que, desde cedo, somos programados a não permitir que o erro aconteça, quando, na verdade, o correto seria sinalizar para crianças e jovens que todos têm a permissão de errar, como parte de processo natural de aprendizado que começa na escola e se estende para a vida. Quantos gênios e prêmios Nobel erraram antes de acertar? Precisamos aceitar que cometer erros faz parte da natureza humana. Aprender a enxergá-los de forma positiva é o primeiro passo para errar cada vez menos.

Voltando para as escolas, o processo de desenvolvimento infantil envolve aprender e isso só acontece quando a criança tem a oportunidade de experimentar e descobrir. O que pais e educadores precisam ter em mente é que, de início, é normal que ela não acerte e não consiga ter êxito em suas tentativas. E a forma como as primeiras falhas são encaradas é que será determinante para o sucesso futuro. Tomemos como exemplo a matemática. A resistência em relação à disciplina vem da crença de que é difícil demais e não é qualquer um que consegue ser bem-sucedido na resolução das questões e conceitos matemáticos. E como, culturalmente, temos o receio de errar, a reação natural é resistir ou fugir da matéria.

Não por acaso, o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes mostrou que em 2016 o Brasil ocupava a 66ª colocação no ranking que avalia o desempenho dos jovens em matemática. Mas, e se os alunos perderem o medo de errar? O PED Brasil, programa desenvolvido na Universidade de Stanford em parceria com o Centro Lemann, propõe novas abordagens para o ensino da disciplina, mostrando o quão produtivo pode ser o aprendizado quando o erro é tratado em sala de aula como algo positivo. Afinal, é possível aprender muito mais com o erro do que com o acerto. Quando erramos, ficamos alerta, tentamos descobrir onde foi que erramos e o que é necessário para acertar na próxima vez. Portanto, fica aqui convite para pais e educadores: vamos ajudar nossas crianças e jovens a enxergarem no erro oportunidade para fazer sempre mais e melhor?

Celso Hartmann é diretor-geral do Colégio Positivo.

Palavra do leitor

Condenação – TRF-4

Fosse isto aqui – que ousam chamar de ‘País’ e, pior, ‘democracia’ – lugar decente, o resultado do dia 24 no TRF-4, em Porto Alegre, resultaria na prisão imediata do inominável. Ficaria trancafiado pelo período de condenação. E ponto final. Mas aqui a lei e a justiça são diferentes de indivíduo para indivíduo. Se um de nós, cidadãos comuns, for julgado e condenado em primeira instância, recorrer e for novamente condenado, por unanimidade em segunda instância, o destino é a cadeia. Podemos até apelar para instâncias superiores, mas presos. Agora, para o ‘molusco’, a lei é bem diferente. Ele poderá recorrer em liberdade e não acontecerá nada. Desafio qualquer procurador, promotor de Justiça, juiz e até o papa a me convencerem de que estou errado no que escrevo.

José Roberto Tonetti

São Caetano

Tem quem gosta

Desde o início da civilização as pessoas têm o hábito de ostentar, e cada uma com suas posses. Mas faltam Educação, Saúde, emprego, moradia, Segurança, enfim, mas tudo isso não faz diferença. O importante é ostentar, qualquer coisa, até burrice crônica e mau gosto. Celular moderno faz muito sucesso entre os ‘medíocres fashions’. O difícil é ler, escrever e compreender o que aparece na telinha! Essa galera não possui passado, presente nem futuro. É vida fútil e inútil, mas tem muita gente que gosta. Pobre Brasil!

José Machado

São Bernardo

Incoerência

Sobre o debate relatado na coluna Cena Política (Política, dia 24), acompanhei de perto o exercício do mandato na Câmara andreense do então vereador Ricardo Alvarez. E posso afirmar com segurança que entrará para história de Santo André como um dos parlamentares mais atuantes. Saiu do PT, no auge da crise do Mensalão, para ajudar a fundar o Psol. E durante a última campanha eleitoral tive a honra de conhecer Márcio Colombo. Logo no primeiro contato pude perceber a sua determinação, suas ideias e ideais para se fazer nova política em nosso País. Em um de seus movimentos, essa mesma determinação, fez com que o DEM, o partido que militava, ‘não caísse’, logo na primeira hora, no colo do hoje prefeito de Santo André. Passada a campanha, o prefeito o convidou para atuar na Secretaria de Finanças. E, como integrante do governo, não optou por ficar em posição cômoda e abrir mão de seus ideais. Depois de pouco tempo de contratado, foi demitido, o professor Ricardo Alvarez, por ter criticado prefeito e vereadores pelo aumento abusivo do IPTU. Isso é incoerência?

Afonso José de Lima

Santo André

Lindberg

Perguntar não ofende, esclarece. Então, por favor, onde estão as autoridades que não enquadram Lindberg Faria, que, em discurso após a sentença do TRF-4 contra Lula, incita a violência? Diz que não estamos em uma democracia! Deve estar confundindo com a Venezuela, que o PT adora. Se não há democracia devia estar preso por esses discursos. Ele sabe que está atentando contra a Lei 7.170, de 14 de dezembro de 1983, ou Lei de Segurança Nacional? Ele é senador. Pretende ter a democracia (sic) da Venezuela, Cuba etc. Acordem, autoridades! Hoje ele está só falando, amanhã o que fará? Depois será tarde.

Tânia Tavares

Capital

Proibido!

Quem diria lá em 2003, quando da posse no Planalto, de Luiz Inácio Lula de Silva, que se achava todo-poderoso, pai dos pobres e acima das leis e da Constituição, que um dia estaria proibido de sair do País? E foi, como decidiu o juiz da 10ª Vara Federal, do Distrito Federal, Ricardo Leite, que, por risco de solicitar asilo no Exterior, determinou que Lula devolvesse imediatamente seu passaporte, já que tinha viagem marcada para Etiópia, país africano, ontem. Assim, e melancolicamente, esse formador de quadrilha, que, como corrupto e por unanimidade, foi condenado em segunda instância pelos magistrados do TRF-4. Precisa cair na realidade, que seu tempo de picaretagem como homem público acabou! É fora da lei e, assim, corretamente está sendo tratado pelo nosso Judiciário! Inelegível, só resta a Lula esperar o dia da sua prisão! E, da cela, as outras dolorosas condenações por ser réu em mais seis ações.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)