A nova face do petismo

27/01/2018 | 08:56



A condenação em segunda instância do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que deve tirá-lo da corrida eleitoral de outubro, foi balde de água fria nas expectativas do Partido dos Trabalhadores, que pela primeira vez desde 1989 pode chegar à disputa presidencial sem um candidato competitivo. Compreensível, portanto, que a horda petista tenha se esforçado, a partir do momento em que a campanha do líder subiu ao cadafalso, a minimizar os efeitos da decisão unânime dos três desembargadores da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que transformou o político em ficha suja e, na prática, tirou-o do palanque.

Com abundância de provas que ligam o ex-presidente ao dinheiro desviado da Petrobras pelo pesado esquema de corrupção que se sedimentou nos 13 anos em que o partido ocupou o Palácio do Planalto, primeiro com o próprio Lula e depois com Dilma Rousseff, os magistrados condenaram o petista a 12 anos e um mês de prisão. Sabedor de que o fim do jogo se aproxima, o ex-presidente, com a inegável capacidade que tem de dialogar com as massas, procura se agarrar em qualquer tábua de salvação para manter o entusiasmo da militância.

Para não demonstrar desânimo, o que pode fazer com que se repita na eleição para o Planalto o desastre do pleito de 2016, quando o partido foi praticamente varrido dos municípios (no Grande ABC, pela primeira vez na história, o PT não conquistou nenhuma prefeitura), vale tudo. Inclusive resgatar do limbo a ex-presidente Dilma Rousseff, uma das mais impopulares e menos capazes chefes de Executivo nacional da história recente da República, uma das duas figuras a sofrer processo de impeachment desde a redemocratização do País – a outra foi o inesquecível Fernando Collor de Mello. Ontem, ela esteve em São Bernardo, em área ocupada pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto). Isolada das pessoas por cordão de seguranças e protegida da garoa por guarda-chuva empunhado por um anônimo do povo, a cena mostrava à perfeição a nova face do partido.