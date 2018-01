Obituário - 27 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/01/2018 | 08:39



Santo André



Mercedes Zanirato Bianchi, 94. Natural de Jundiaí (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo (SP).



Alzira Zacheu, 92. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 25. Cemitério Municipal de Ibiporã (PR).



Pedro Celestino dos Reis, 92. Natural de Rio das Flores (RJ). Residia na Vila Vilma, em Santo André. Dia 25. Crematório Vila Alpina.



Alzira Aguiar Vicente, 87. Natural de Garça (SP). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



Maria Aparecida de Jesus, 82. Natural de Perdões (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Aparecida Bulzico Modesto, 72. Natural de Cosmorama (SP). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ivonete Pereira Silva, 69. Natural de Moreno (PE). Residia Residia em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério dos Casa, em São Bernardo.



Valmira Pereira Freire, 68. Natural de Cândido Sales (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Eugênia Gukovas, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



José Teodoro de Assis, 92. Natural de Cássia (MG). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Zacharias Celestino de Menezes, 88. Natural de Curaça (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Benedicta Guedes da Silva, 82. Natural de Pirassununga (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Cemitério do Baeta.



Maria Alfredo da Silva, 79. Natural do Estado da Paraíba. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Egberto Ruivo, 79. Natural de Botucatu (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Valdir Romão, 79. Natural de Coremas (PB). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.



Maria de Jesus Dias, 77. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Varginha, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



Arlete Fercondini Martins, 75. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.



Dirce Lopes Ribeiro, 71. Natural de Cristais Paulista (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Santo Agostinho, em Franca (SP).



Janete Gomes de Jesus, 68. Natural de Montes Claros (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.



Elpidio Cardoso de Oliveira, 68. Natural de Umuarama (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



José Belarmino da Silva, 66. Natural de Bonito (PE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Mauro Giovanini, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Sérgio Tadeu Vitório, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Roberto Tadeu Oliveira de Araujo, 63. Natural de Porto Firme (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Ademar Moretti, 60. Natural de Amparo (SP). Residia em Campinas (SP). Dia 22, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Amparo (SP).



Ivone da Cruz Amaral, 50. Natural de Itambé (PR). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 22. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Valdemar Barbosa de Oliveira, 88. Natural de Tabira (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Raimundo Gonçalves de Souza, 63. Natural de Tauá (PE). Residia no Jardim Luso, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério São Judas Tadeu, no Ceará.



Mauá



José Laerte da Silva, 69. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Gilvanice Lourenço Alves dos Santos, 59. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Jardim Itapar, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Dorival Barasini, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 22, em Ribeirão Pires. Cemitério São José.



Ronaldo Antonio de Sordi, 61. Natural de São José do Rio Pardo (SP). Residia no Jardim Santista, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.



José Heitor Barreto de Freitas, 46. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Imirim, em São Paulo (SP). Dia 24, em Ribeirão Pires. Cemitério Jardim Caieiras, em Caieiras (SP).