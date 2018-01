Nenê tem acordo encaminhado e deve assinar por duas temporadas no São Paulo

26/01/2018 | 19:22



O meia Nenê, de 36 anos, está perto de chegar a um acordo para rescindir seu contrato com o Vasco e tem acerto por duas temporadas já definido com o São Paulo. O clube paulista discute detalhes contratuais com o jogador para anunciá-lo oficialmente como novo reforço para 2018, enquanto o time carioca negocia sua dívida com o atleta. A informação foi confirmada pelo

O atleta tem cerca R$ 1,5 milhão para receber em dívidas do Vasco e, para se transferir para o Morumbi, apostou em um acordo com o time carioca sem necessidade de intervenção judicial. Uma das possibilidade é de que o São Paulo assuma parte do valor enquanto o Vasco se comprometa a quitar o restante. Outra possibilidade, menos provável, é que Nenê abra mão do valor a receber.

Nenê aceitou reduzir seu salário para atuar no São Paulo. No Vasco, recebia cerca de R$ 400 mil. A negociação se encaminha bem e o atleta deve ser apresentado oficialmente no novo clube no início da próxima semana.

Para a temporada 2018, o São Paulo já se reforçou com outro jogador que se desvinculou do Vasco, o zagueiro Anderson Martins. O clube também contratou o goleiro Jean, do Bahia, e o meia-atacante Diego Souza, do Sport.