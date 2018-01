Clube Atlético Aramaçan incia arrecadações de chuteiras e uniformes

Gabriela Lopes



27/01/2018 | 09:23



Com início de arrecadações de chuteiras e uniformes, o sonho de ser um jogador de futebol ficou mais perto para crianças carentes de Rio Grande da Serra, que participam do Projeto Fusenan (Futebol Social Enio e Andréia), idealizado pelo professor de futebol e futsal do Clube Aramaçan, Enio da Fraga Pires. Os pequenos craques precisam manter boas notas escolares para continuar a praticar aulas solidárias no espaço e receber as doações. “Lembre-se que aquilo que você não usa, pode ser muito útil para alguém”, comenta o presidente da agremiação, Wilson Ambrosio, que dá sequência às angariações ao longo do ano, com recebimento na sede andreense.

Polichinelos

Agitação marcará a região com o primeiro Training Day do ano, idealizado pela Academia Inova, em Diadema. Os participantes farão uma série de exercícios, como step, jump e corrida, hoje, às 10h30, em centro de compras da cidade. “A iniciativa gratuita conquistou muita gente que, no dia a dia, sequer costuma treinar”, declara a gerente do espaço de musculação, Sandra Spinola.

Pet

“Os animais de estimação reforçam nosso sentimento de ser mais que um lugar comercial, mas sim um espaço de lazer e integração”, afirma o gerente de marketing de shopping são-bernardense, na Avenida Kennedy, Thiago Braga, que traz ao empreendimento 60 animais, entre cães e gatos, na 9ª Feira de Adoção, hoje, a partir das 10h.

Nórdico

Após morar na Noruega e estudar a culinária por oito anos, a chef andreense Denise Guerschman trouxe ao Brasil, a cultura nórdica dos vikings com o projeto itinerante. “Eu tinha muita vontade de mostrar o sabor da comida dessa região”, explica Denise, que estará hoje, das 10h às 20h, na Capital, para servir banquete.

Irmãos

Com longa história de trabalho na aldeia Pataxó, na Caraíva, Bahia, a veterinária andreense Christiane Prisco batizou seus filhos Yohan, 6 anos, e Christos, 7, em cerimônia indígena nas terras nordestinas. “Foi lindo, na beira do rio, levando todas as impurezas”, emociona-se. Hoje, os pequenos comemoram aniversário, em Santo André.

Pombinhos

Apaixonados e andreenses, Eliane Ferreira Costa e Fábio Teixeira do Amaral festejam união em bufê da região. Após a comemoração com amigos e família, o casal teve destino internacional e, em tom romântico, passa lua de mel em terras italianas, com tour por Milão, Veneza, Florença e Roma.

Celebrativo

Na presença de personagens do desenho Alice no País das Maravilhas, a pequena Rafaela Andreazza completou 8 anos, em Santo André. Com toque de amor, toda a decoração foi feita por sua mãe, Cristina.