Trump diz que pedirá desculpas por compartilhar vídeos anti-muçulmanos

26/01/2018 | 10:36



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que irá pedir desculpas por compartilhar vídeos anti-muçulmanos de um grupo britânico de extrema direita na sua conta oficial no Twitter.

Em entrevista ao jornalista Piers Morgan, da emissora britânica ITV, Trump disse não saber nada sobre o grupo Britain First e "certamente pedirei desculpas, se você gostaria que eu o fizesse".

Trump foi amplamente criticado, inclusive por Morgan, por retuitar esses vídeos no ano passado. Numa prévia da entrevista, que irá ao ar no domingo, Morgan pressiona Trump, que disse ter compartilhado os vídeos porque ele "acredita no combate ao terror do Islã radical".

O presidente também diz ao jornalista que é "a pessoa menos racista que alguém vai conhecer". Fonte: Associated Press.