Barcelona vai enfrentar Valencia na semifinal da Copa do Rei

26/01/2018 | 10:39



Atual tricampeão da Copa do Rei, o Barcelona conheceu nesta sexta-feira seu futuro rival na semifinal da competição. Será o Valencia, segundo sorteio realizado pela Real Federação Espanhola de Futebol. O outro duelo que vale vaga na grande decisão será entre Leganés e Sevilla.

Vindo de três conquistas seguidas na competição, o Barça é o franco favorito ao tetracampeonato, principalmente após a queda do rival Real Madrid diante do Leganés, nesta semana. O time catalão também é o favorito ao título do Campeonato Espanhol, com 11 pontos de vantagem sobre o vice-líder Atlético de Madrid.

No sorteio desta sexta, a federação também definiu as datas dos confrontos de ida e volta das semifinais. Porém, sem definir dia e horário exato de cada duelo. Os jogos de ida serão realizados nos dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. A volta ficará para os dias 7 e 8 de fevereiro.