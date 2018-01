Polícia Federal aguarda entrega do passaporte de Lula

26/01/2018 | 10:11



A expectativa de que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregue o passaporte do petista nesta manhã de sexta-feira, 26, na sede da Polícia Federal, em São Paulo, já provoca movimentação da imprensa na porta da instituição, na zona oeste da capital paulista.

Na quinta-feira, 25, o juiz Ricardo Leite, da 10.ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, ordenou a apreensão do passaporte do ex-presidente, citando sua condenação a 12 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado no caso tríplex do Guarujá (SP) e afirmando ver "real e iminente probabilidade" da prisão do petista.

O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse que recebeu com "estarrecimento" a decisão que proibiu Lula de deixar o País e determinou a apreensão do seu passaporte. O petista viajaria na madrugada desta sexta para a Etiópia.