Jair elogia Rodrygo e pede paciência com reestreia de Gabriel no Santos

26/01/2018 | 09:52



O técnico Jair Ventura deixou o campo do Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, na noite desta quinta-feira, satisfeito com as apostas que fez no segundo tempo da partida do Santos contra a Ponte Preta, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Os gols da vitória pelo placar de 2 a 1 foram marcados por Rodrygo e Eduardo Sasha, que entraram somente depois do intervalo.

Ao fim da partida, o treinador exaltou o primeiro gol marcado pelo jovem Rodrygo com a camisa do time profissional. O jogador tem apenas 16 anos. "Desde que eu cheguei, eu o considero como meu filho. É um menino bom, que merece, mas temos que ter calma, tem apenas 16 anos", disse o treinador.

Jair também aprovou a entrada de Sasha, que marcou seu primeiro gol em sua segunda partida pelo Santos. "É um nove diferente, na verdade, não é um nove. Ele joga adaptado e se sente à vontade. Já tinha o interesse em levá-lo na época do Botafogo. Ainda estava um pouco sem ritmo e vai melhorar com o tempo", declarou o técnico. "Hoje o nosso banco entrou e mudou o jogo, deu a vitória."

Questionado sobre a futura estreia de Gabriel Barbosa, o Gabigol, Jair Ventura pediu paciência aos torcedores. "Ainda é muito cedo. Ele tem que passar pelo nosso departamento de fisiologia. Vamos analisar as reais condições físicas dele. Vamos com calma e não podemos perder jogadores por lesão", declarou o treinador, cauteloso.

Gabigol foi confirmado pelo Santos na tarde desta quinta-feira, em contrato por empréstimo. Ele será apresentado oficialmente na segunda.