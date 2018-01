Stefanie Sterci



26/01/2018 | 09:42



Celebrações e atos cívicos ao redor do mundo marcam hoje o Dia da Austrália. De acordo com a Tourism Australia, o Brasil possui maior taxa de emissão de viajantes de sua história ao destino. O total anual chega a 54.900 brasileiros, número que cresceu de forma relevante em comparação a 2016, quando alcançava 47.300. Localizado na Oceania, o país é referência em Educação e Cultura, além de possuir um clima agradável

O são-caetanense Ismael Lopes, 31 anos, é um dos que migraram em busca de oportunidades, já que é consultor de TI e sua profissão é bastante reconhecida por lá. Na busca de ser aprovado no exame IELTS – sistema de avaliação na língua inglesa, decidiu ir com visto de estudante e morou em Sydney, de agosto de 2016 até maio de 2017. “Gostei muito de conhecer, vivenciar e passear pelo local. Tem uma estrutura incrível”, comenta o surfista, que desbravou mares e aprimorou o idioma

Junção

Parceria entre empresas gastronômicas e cervejaria andreense promete levar muito sabor para o happy hour. Empresário, Valdir Sterci, proprietário do Empório Jardim e da Parrilla Del Carmem, junta-se a Madalena Cerveja Premium. “Iremos expandir nossa <CF159>expertise </CF>com investimento em nossas habilidades gastronômicas”, comenta Sterci, que traz para o espaço, no bairro Santa Maria, em Santo André, sempre às sextas e aos sábados, opções como comida de boteco, hambúrgueres e carnes nobres em porções. A atividade começa hoje, a partir das 18h.

Especial

Jantar solidário do Projeto Jeda (Juventude Esperança do Amanhã) espera arrecadar recursos para programas da entidade, amanhã, às 19h30, na sede da instituição. O cardápio para a ocasião será galinhada e pernil. “É uma oportunidade para aproximarmos o relacionamento com os nossos parceiros, voluntários e interessados pela causa”, explica o presidente, Roberto de Carvalho.

Aprendizagem

Apaixonados pela França terão oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a cultura, idioma e culinária, amanhã, em programa promovido por escola especializada em Santo André. O encontro terá entre as atividades, aulas experimentais de francês e palestra sobre moda, com o professor e historiador João Braga. “Todos os participantes sairão falando pelo menos quatro frases de apresentação ocadas no dialeto europeu”, afirma o diretor Mathieu Claudel.