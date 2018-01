Soares e Demoliner são eliminados nas semifinais das duplas mistas em Melbourne

26/01/2018 | 09:24



O Brasil se despediu do Aberto da Austrália nesta sexta-feira. Últimos representantes do País no primeiro Grand Slam do ano, Bruno Soares e Marcelo Demoliner, ao lado de suas parceiras, foram eliminados nas semifinais da chave de duplas mistas em Melbourne.

Soares foi quem entrou em quadra mais cedo, nesta sexta. Ele e a russa Ekaterina Makarova, que já foram campeões juntos do US Open, foram superados pela canadense Gabriela Dabrowski e pelo croata Mate Pavic pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4.

O brasileiro fora eliminado na chave de duplas masculinas logo na segunda rodada. No Aberto da Austrália, ele buscava o seu terceiro título, já que foi campeão em Melbourne tanto nas duplas masculinas quanto nas mistas.

Já Marcelo Demoliner e a espanhola María José Martínez Sánchez caíram diante da húngara Timea Babos e do indiano Rohan Bopanna por 7/5, 5/7 e 10/6, na sequência da rodada. O brasileiro nunca havia chegado a uma semifinal de Grand Slam.

Com a queda, Demoliner vai focar agora em sua estreia na equipe do Brasil na Copa Davis. Ele foi convocado justamente para substituir Bruno Soares, que pediu para ficar de fora da competição neste ano porque sua esposa está perto de dar a luz ao segundo filho do casal.

Demoliner jogará ao lado de Marcelo Melo no confronto com a República Dominicana nos dias 2 e 3 de fevereiro, em Santo Domingo, pela rodada de abertura do Zonal Americano I.

DUPLAS FEMININAS - Antes de garantir sua vaga na final das duplas mistas, Timea Babos conquistou o título das duplas femininas, jogando ao lado da francesa Kristina Mladenovic, que curiosamente viva má fase nos jogos de simples. As duas se tornaram as primeiras tenistas dos seus países a levantaram o troféu desta chave do Aberto da Austrália.

Na final, disputada no começo desta sexta (período vespertino no horário local), Babos e Mladenovic derrotaram as russas Ekaterina Makarova e Elena Vesnina por 6/4 e 6/3. As tenistas da Rússia só precisavam deste título para fecharem o Grand Slam, após os títulos nos demais torneios deste nível.