Mahmoud é o primeiro líder do BBB 18 e Ana Paula já está no paredão

26/01/2018 | 09:11



O primeiro líder do BBB 18 foi coroado! Na noite desta quinta-feira, dia 25, aconteceu a primeira Prova do Líder, que dependia da sorte dos participantes. Mahmoud, que estava no grupo vetado de concorrer à liderança, foi o escolhido pela família Lima para participar da prova e acabou levando a melhor.

Mas as surpresas não param por aí! Tiago Leifert anunciou que o paredão será triplo: duas pessoas serão escolhidas pelo líder e a terceira, pela casa. Mahmoud não pensou duas vez na hora de nomear Ana Paula como a primeira sister da edição a ir para o paredão.

Calma, que tem mais! Nesta sexta-feira, dia 26, acontece a Prova do Veto, uma novidade da edição. O Veto tem o poder de anular uma das indicações de domingo - do líder ou da casa -, transformando o paradão triplo em duplo.

Eita! E aí, quem você quer que seja eliminado da casa?