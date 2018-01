Botafogo bate Macaé, vence a primeira e entra na briga pela liderança do Grupo C

25/01/2018 | 21:50



Depois de dois empates, o Botafogo conseguiu a sua primeira vitória na Taça Guanabara, nesta quinta-feira, ao bater o Macaé, por 2 a 1, no Moacyrzão. O resultado deixou o time botafoguense na segunda posição do Grupo C, com cinco pontos, um atrás do líder Boavista. Eles vão brigar pela ponta no próximo domingo, pela quarta rodada, no Engenhão.

Esta também foi a primeira vitória do técnico Felipe Conceição, que substituiu Jair Ventura. Além disso, também quebrou um jejum do Botafogo, que não vencia há sete jogos, desde 8 de novembro do ano passado. O Macaé está em terceiro lugar, com quatro pontos.

Atuando com três zagueiros, o Macaé, mesmo como mandante, ficou mais na defesa. O Botafogo foi melhor, tentando chegar ao seu gol, e teve duas boas chances na etapa inicial. A primeira aos sete minutos, quando Luiz Fernando desviou de cabeça e Andrei fez grande defesa. A segunda, aos 23 minutos, quando Leo Valencia achou Luiz Fernando pela esquerda. Ele fez a batida rasteira e a bola explodiu no pé da trave.

O segundo tempo foi mais movimentado e com gols. Aos quatro minutos, Jefferson salvou o Botafogo em um chute forte de Carlinhos que ele mandou para escanteio O Botafogo abriu o placar aos seis, quando Leo Valencia percebeu Arnaldo fechando em diagonal e fez o passe perfeito. Arnaldo só desviou na saída do goleiro.

Com o Botafogo em vantagem, Jefferson voltou a salvar o time aos nove, após um cabeceio à queima-roupa de Admilton, que ele defendeu com a mão esquerda. De tanto insistir, o Macaé empatou aos 24 minutos. Após cruzamento da direito, Pipico subiu na pequena área e testou forte, sem chances para o goleiro.

O jogo ficou aberto e o time botafoguense voltou a ficar na frente. Desta vez o autor da jogada do gol foi Rodrigo Pimpão, que, pela direita, fez o cruzamento na cabeça de Brenner, que desviou para as redes aos 28 minutos.

A partir daí, aconteceram várias alterações, mesmo porque o Botafogo mostrava sinais de cansaço. O regulamento ajudou, porque podem ser feitas até cinco trocas por cada time. Por conta das mudanças, o time alvinegro se preservou e conseguiu segurar a importante vitória.

No domingo, o Macaé volta a campo para enfrentar a Portuguesa, às 16h30. No mesmo dia e horário o Botafogo vai receber no Engenhão o Boavista, atual líder do Grupo C.

FICHA TÉCNICA

MACAÉ 1 X 2 BOTAFOGO

MACAÉ - Andrey; Marcelo, Admilton, Igor João, Luis Felipe (Willian) e Matheus Oliveira (Lucas Gabriel); Charles (Neto), Lepu, Alex (Luan) e Carlinhos (Matheus Barcelos); Pipico. Técnico: Josué Teixeira.

BOTAFOGO - Jefferson; Arnaldo (Luis Ricardo), Marcelo (Kanu), Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, João Paulo, Leo Valencia (Dudu Cearense) e Rodrigo Pimpão (Renatinho); Luiz Fernando e Brenner (Ezequiel). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Arnaldo, aos seis, Pipico aos 24, e Brenner, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique.

CARTÕES AMARELOS - Admilton e Lucas Gabriel (Macaé). Luiz Fernando e Brenner (Botafogo).

RENDA - R$ 55.380,00.

PÚBLICO - 2.239 pagantes (2.639 total).

LOCAL - Estádio Moacyrzão, em Macaé.