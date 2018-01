Sorteio coloca PSG diante de time da 2ª divisão nas oitavas da Copa da França

25/01/2018 | 20:56



Depois de dois adversários da elite nacional, o Paris Saint-Germain terá pela frente um rival teoricamente mais fraco nas oitavas de final da Copa da França. Nesta quinta-feira, o sorteio dos confrontos desta fase do torneio colocou o poderoso time da capital diante do Sochaux, da segunda divisão do país.

O PSG chega para as oitavas depois de ter goleado o Rennes, por 6 a 1, fora de casa, e derrotado o Guingamp, em casa, por 4 a 2. Diante do Sochaux, apenas o 12.º colocado da segunda divisão francesa, a equipe de Neymar terá novamente que atuar fora de casa, no dia 6 ou 7 de fevereiro.

O último dos 16 classificados às oitavas de final da Copa da França só foi conhecido nesta quinta-feira, momentos após o sorteio. O Strasbourg derrotou o Lille por 2 a 1, em casa, para ficar com a vaga. Nuno da Costa e Idriss Saadi marcaram para os anfitriões, e Bissouma descontou para os visitantes, que tiveram Luiz Araújo como titular e Thiago Mendes entrando no segundo tempo.

Com a classificação, o Strasbourg enfrentará o Grenoble, fora de casa. Os outros confrontos das oitavas de final da Copa da França serão: Metz x Caen, Montpellier x Lyon, Bourg-en-Bresse x Olympique de Marselha, Lens x Troyes, Chambly x Granville e Auxerre x Les Herbiers.