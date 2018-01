Obituário - 25 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/01/2018 | 09:02



Santo André



Joaquina Garcia Marianno, 96. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Pilar, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Maria Apparecida de Souza Coelho, 95. Natural de Leopoldina (MG). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Maria Josefa Pimenta, 89. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nobrico Fujimoto, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Antonio Ignelzi, 85. Natural da Itália. Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Rubens Federici, 81. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Odilla Calsavara, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Cirene Chiconi Rodrigues, 73. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Miguel, 69. Natural de Bezerros (PE). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Porteiro. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Vitor Mendonça, 67. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Sinomar dos Santos, 64. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Tibiriçá. Dia 22, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Getúlio Santana Rocha, 63. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Glória Teofilovic, 61. Natural de Santo André. Residia no bairro Suiarão, em Itanhaém (SP). Secretária. Dia 23, em Santo André. Jardim da Colina.



Josué Costa, 57. Natural de Afogados da Ingazeira (PE). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Tapeceiro. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.



Jucilene Souza Santos, 48. Natural de Itajibá (BA). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Madalena Melato, 90. Natural de São Paulo (SP). Residia em Mongaguá (SP). Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.



Reinaldo Marcon, 89. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal de Laranjal Paulista (SP).



São Caetano



Hilário Marzano, 94. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Walter Duarte, 72. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Alice dos Santos, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 23. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria Denice Gomes da Silva, 88. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 23, em Santo André. Cemitério Municipal.



Maria Ferreira Santos Silva, 87. Natural de Macarani (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Manoel Bezerra da Silva, 85. Natural de Pombos (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.



Edivaldo José da Silva, 84. Natural de São Joaquim do Monte (PE). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Antonio Veridiano dos Santos, 62. Natural de Laje (BA). Residia na Vila Santa Maria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Francisco Lino de Almeida, 61. Natural de Altos (PI). Residia no Sítio Joaninha, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Maria do Amparo Santiago de Sousa, 61. Natural de Brejo (MA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 23. Vale da Paz.



Veralucia Candida de Jesus, 56. Natural de Tarumirim (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Marisezio Santana de Souza, 45. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guacuri, em Diadema. Dia 22. Vale da Paz.



Maiara Carvalho Silva, 33. Natural de Jeremoabo (BA). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 22. Cemitério Municipal.



Mauá



Joana Rodrigues de Carvalho, 86. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 23, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.



Sérgio Moreira Peligrineli, 65. Natural de Águas da Prata (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Izaura Locasteli de Mello, 61. Natural de Bilac (SP). Residia no Jardim Miranda D’Avis, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Benedito Angelo Coutinho Antonio, 58. Natural de Rolândia (PR). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Luciana Elias de Melo Reis, 47. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Francisco Antonio Honorato, 47. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Edson Toledo, 38. Natural de Florestopo (PR). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Operador de empilhadeira. Dia 23, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Manoel Serapião Bispo, 83. Natural de São Brás (AL). Residia em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério Santa Lídia.



Oniria Albuquerque Macedo, 74. Natural de Aranguá (SC). Residia no Jardim dos Eucaliptos, em Ribeirão Pires. Dia 23, em Santo André. Cemitério São José.