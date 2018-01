Manifestantes de Porto Velho se reúnem na sede do PT após resultado de julgamento

24/01/2018 | 19:47



Após o resultado do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alguns manifestantes se reuniram na sede do PT em Porto Velho (RO). Com discurso de que o julgamento foi político e que houve uma condenação sem provas, os manifestantes protestaram contra o resultado. Alguns acreditam que com novos recursos o ex-presidente poderá se candidatar e com isso mostrará sua força política.

Na noite de terça-feira, 23, as cidades de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim e Colorado do Oeste realizaram vigília em "defesa da democracia" e "direito de Lula ser candidato". Na quarta-feira, 24, foi a vez da capital e da cidade de Ji-Paraná sediarem vigílias. Em Porto Velho, cerca de 60 pessoas participam do ato, segundo João Anselmo, secretário de relações sindicais da CUT e secretário de comunicação do PT. Polícia Militar (PM) não divulgou o número de manifestantes.

Os atos foram organizados pela Frente Brasil Popular, PT, PCdoB e Central Única dos Trabalhadores (CUT).