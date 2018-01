Manifestantes pró-Lula bloqueiam entrada da JBS em MS

24/01/2018 | 09:15



Militantes da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade (FNL), movimento dirigido por José Rainha Junior, bloqueiam a entrada da unidade da empresa JBS, na Vila Popular, em Campo Grande (MS), na manhã desta quarta-feira (24). Os manifestantes pedem o direito do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de concorrer à eleição presidencial deste ano. A Polícia Militar acompanha o protesto.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) está julgando nesta quarta-feira, em Porto Alegre, recurso de Lula contra condenação por corrupção no caso do tríplex do Guarujá (SP).