Fátima Bernardes é flagrada com Túlio Gadêlha e mostra talento em aulas de frevo: Dança muito

24/01/2018 | 09:11



Ao que tudo indica, Fátima Bernardes está curtindo sua vigem por Pernambuco como ninguém! Prova disso é que, depois de ter aulas de selfie com a filha, a apresentadora mandou muito bem nas aulas de frevo e fez questão de mostrar seu talento na tradicional dança a seus seguidores:

Aula de frevo com o professor Juninho Viegas no Paço do Frevo. Adorei!, escreveu Fátima em um vídeo. Já no outro, ela elogiou a professora: Aula particular com Ericka França. Dança muito.

Mas Fátima está muito bem acompanhada nessa viagem! De férias do programa Encontro, que está sendo comandado por Ana Furtado, a apresentadora está acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha, que é natural da cidade pernambucana de Recife.

Apesar de não ter compartilhado fotos com o amado nos pontos turístico, uma fã flagrou o casal juntinhos e postou uma foto ao lado deles, chamando Fátima e Túlio de casal top.

Aliás, aproveitando o passeio ao máximo, a apresentadora também foi conhecer os famosos Bonecos de Olinda e até posou ao lado da boneca de Ivete Sangalo grávida!