Primeira noite no BBB 18 tem desconfiança dos brothers sobre a família Lima, faíscas entre participantes e muito mais

24/01/2018 | 09:11



Não foram apenas os internautas que desconfiaram das atitudes da família Lima no BBB 18. Depois de todos os participantes entrarem na casa mais vigiada do Brasil na última terça-feira, dia 23, e de se conhecerem um pouco melhor, foi a vez dos participantes encontrarem com o quarteto que disputam duas vagas na competição - mas que valerá só por uma, pois quando os dois participantes da família que permanecerem no jogo forem para o paredão, eles serão eliminados juntos. A família, aliás, não desceu logo que começou a escutar os barulhos no confinamento. Eles aguardaram no andar de cima pela chegada dos brothers. Jéssica foi a primeira a subir as escadas e, ao abrir a porta do lar da família, encontrar com o quarteto. Logo em seguida, os quatro descem com a sister para a cozinha, onde encontram os demais participantes.

Mas a presença da tal família deixou algumas questões na cabeça dos participantes. No quarto submarino, por exemplo, alguns deles começaram a conversar sobre o jogo e Lucas fala da família Lima: - Acho que eles são quatro atores. Paula, então, questiona: -

Será?. E Lucas complementa: - Eu achei eles muito caricatos. Kaysar não entende a palavra e o empresário finaliza: - Eles têm um jeito que não remete a uma família de verdade;. A menina tem muito jeito de atriz, a maneira como ela fala, como gesticula. Depois, Paula pergunta sobre o menino e Lucas brinca que ele seria um produtor. Ana Paula foi outra que levantou suspeitas sobre a família Lima. A sister estranha o fato de Eva, Ayrton, Ana Clara e Jorge não ficarem muito ao lado deles. - Eles não interagiram nada, todo mundo entrou, 16 novas pessoas na casa e eles vão dormir? Para né? Além disso, a estudante de jornalismo fala que a matriarca dos Lima não a cumprimentou. - A mãe não falou comigo. Tem alguma coisa estranha nessa família. A gente quer descobrir o que está acontecendo. Já Paula diz: - Não adianta ficar viajando nas coisas que a gente fica deduzindo, sofrendo por antecipação. Às vezes não é nada. E Mara opina: Ana Paula enxerga longe. Ana Clara também tem dado o que falar. Em conversa com Ana Paula, Paula, Viegas, Diego e Patrícia sobre o jogo, a Ana Paula puxa a possibilidade de Ana Clara votar em Eva, sua mãe. - Jogo é jogo, rebate a jovem. A catarinense continua o assunto e repete a pergunta: - Você vai votar na tua mãe?, e escuta: - Se tiver que votar, eu voto, garante Ana Clara. - Eu preferia ir para a final com a minha mãe a votar nela, argumenta Ana Paula. Depois disso, em outra conversa Ana Paula afirma que crê que eles estejam com vantagem no jogo, mas Paula logo discorda da catarinense: - Acho que quem está em desvantagem são eles. E não é só isso que tem rendido assunto na casa. O fato de ter ficado fora da primeira prova do programa, Paula questiona o porquê ter sido excluída da disputa pela imunidade e pelos cinco mil reais. - Queria ter feito, eu estava doida para fazer, comenta Paula. A sister reclama de Breno e conclui: - Ele estava o mais legal comigo. E sabe o fato de Ana Paula ser bruxa? Mara já se pronunciou sobre o assunto. Ao chegar na área externa, ela começa a falar com Viegas sobre uma possível troca de camas. - Queremos colocar você e o Lucas na cama de casal, explica a sister. Em seguida, ela chama Ana Paula e faz a proposta: - Você ia dormir com a Jéssica. Como você voa, você é bruxa, a gente quer te botar em uma vassoura. Mas Ana Paula não gostou muito: - Minha vassoura está em casa, rebate. Depois, Mara pergunta à Ana Paula: - Cadê a vassoura?. A estudante não responde e a mineira continua: - Bruxa..., chamando a sister. Neste momento, a catarinense rebate. - É Ana, amor. Bruxa, não. E Ana Paula também virou assunto entre a família Lima. Na cozinha, Ayrton alfineta Ana Paula: - Ela tem que ter um botão on e off. Ana Clara, no entanto, rebate o pai e diz: - Você também fala pra caramba e ninguém está falando que você está falando que você precisa de um botão on e off. E é claro que os comentários sobre possíveis casais também começaram. Na área externa da casa, Paula, Gleici e Jéssica conversam com Mahmoud. Os assuntos são os mais variados possíveis e, no meio do papo, o sexólogo afirma: - Ai gente, eu estou arrasado...Vou sair daqui boca virgem.