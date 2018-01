Netflix perde US$ 39 mi por escândalo de Spacey

24/01/2018 | 08:40



Um escândalo de conduta sexual imprópria envolvendo Kevin Spacey custou ao serviço de streaming de vídeos Netflix cerca de US$ 39 milhões no final do ano passado, conforme a companhia encerrou projetos associados com o ator, disse na segunda uma fonte com conhecimento da questão.

A Netflix informou que o prejuízo é relacionado a conteúdo não divulgado que "nós decidimos não seguir em frente".

O prejuízo da Netflix é um dos primeiros sinais públicos de custos financeiros a um estúdio ou produtora após acusações de condutas impróprias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.