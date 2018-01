Antofagasta reporta queda na produção de cobre e ação em Londres recua

24/01/2018 | 08:31



A mineradora Antofagasta informou nesta quarta-feira que sua produção de cobre no 4º trimestre de 2017 caiu 1,3% na comparação com o período anterior, para 177,8 mil toneladas, enquanto a produção de ouro recuou 32%, para 40,5 mil onças-troy.

No total do ano de 2017, a produção de cobre foi de 704,5 mil toneladas, 0,7% menor do que em 2016. Para este ano, a Antofagasta espera que a produção fique dentro da margem de 705 mil a 740 mil toneladas.

Às 8h14 (de Brasília), a ação da Antofagasta na Bolsa de Londres caía 1,61%. Fonte: Dow Jones Newswires.