Obituário - 24 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



24/01/2018 | 08:35



Santo André



Doroti dos Santos Nicolau, 92. Natural de Santo André. Residia no Jardim Kanebo, em Pirassununga (SP). Dia 17, em Pirassununga (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Guiomar Nassif Batlle, 90. Natural de Jaú (SP). Residia em Santo André. Dia 22, em São Bernardo. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Paulo Pedro dos Santos, 90. Natural de Andradas (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luzia da Silva Lopes, 87. Natural de Poço Fundo (MG). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Victorino Zaparolli, 86. Natural de Santo André. Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 18, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



José Ignacio, 86. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 21, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Elizeu Fernandes Garcia, 83. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Ana Minutti Martins, 76. Natural de Itatiba (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Áurea Somaritano Vidal, 76. Natural de Itápolis (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Thereza Helena Bertoni Gomes, 73. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.



Leila Alzira de Andrade, 71. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Gildo dos Santos Melo, 69. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Pedro Eduardo Parra Nova, 63. Natural do Chile. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Ana Lúcia da Silva, 57. Natural de Santo André. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eliana Souza Aguiar, 54. Natural de Senhor do Bonfim (BA). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Empregada doméstica. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Domingos Mendes, 96. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.



Adelino Guapo, 95. Natural de Portugal. Residia em Conchas (SP). Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.



José Bassan, 88. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Três Marias, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.



Lourdes Siolla, 87. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Aurora, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



Isabel Espelho Sanches, 84. Natural de Votorantim (SP). Residia no Jardim Ondina, em São Paulo (SP). Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



Adauto Pedro Cavalcante, 78. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 17. Cemitério de Vila Euclides.



Flavio Roberto Rodrigues, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.



Francisco das Chagas Sousa, 62. Natural de Picos (PI). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.



Primo Claudemir Fontanezzi, 60. Natural de Santo André. Residia no Jardim Bandeirantes, em São Carlos (SP). Dia 18, em Jaú (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Elizete Aparecida de Sousa Rissi, 54. Natural de Americana (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério de Santa Bárbara D’Oeste (SP).



Márcia Regina Duarte Luchezzi Jossily de Souza, 48. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Vergueiro, em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.



Elaine Cristina de Moura, 40. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.



Wilyan Santos Pereira, 22. Natural de São Paulo (SP). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Maycon de Oliveira Silva dos Santos, 21. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Alcides Ignacio de Oliveira, 85. Natural de Guaxupé (MG). Residia na Vila Moraes, em São Paulo (SP). Dia 22. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Lourdes de Oliveira Marioto, 84. Natural de Arceburgo (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.



Carlos Antonio Russo, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Antonio Firmino da Silva, 81. Natural de Gália (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Tereza Pateni da Silva, 69. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Roland Alfons Linz, 51. Natural da Alemanha. Residia no bairro Santa Maria. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.



Juliana Castro Gomes, 33. Natural de São Caetano. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 21, no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Cemitério da Saudade, Vila Assunção, em Santo André.



Mauá



Rosaria Amaral 68. Natural de Campo Belo (MG). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Hermes Chagas da Silva, 55. Natural de Goiânia (GO). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Sebastião Hélio da Silva, 50. Natural de Ivaiporã (PR). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 21. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Maria Barbosa de Paula, 76. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 22, em Santo André. Cemitério São José.