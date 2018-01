Zé Ricardo testa time reserva do Vasco com Nenê e Rildo

23/01/2018 | 20:33



O técnico Zé Ricardo esboçou nesta terça-feira uma formação reserva do Vasco para o jogo contra a Cabofriense, na noite desta quarta, no Estádio Elcyr Rezende, em Bacaxá, pela terceira rodada da Taça Guanabara. O time reserva deve ter os reforços do meia Nenê, que voltou aos treinos nesta tarde, e do atacante Rildo, uma das contratações do clube para esta temporada.

O time titular foi escalado com Gabriel Félix; Rafael Galhardo, Luiz Gustavo, Ricardo e Alan Cardoso; Bruno Paulista, Andrey e Nenê; Rildo, Guilherme e Caio Monteiro. Se a equipe for confirmada, será a estreia de Rildo, ex-Coritiba, com a camisa vascaína. Já Nenê voltará ao time após jogar na estreia e ficar de fora da segunda rodada.

Com os portões abertos para a imprensa, Zé Ricardo promoveu treino tático sem a presença da maior parte dos titulares, que ganharam descanso. O zagueiro Ricardo foi o único titular no domingo que trabalhou normalmente nesta tarde.

Nesta equipe alternativa, quase toda reserva, uma das novidades é Gabriel Félix, goleiro que vai substituir Martín Silva. "Para mim é muito importante receber mais uma oportunidade. O grande ídolo da torcida é o Martín Silva. Ele vai disputar a terceira Copa do Mundo e é uma referência para todos nós que somos oriundos da base. O convívio é muito bom e aprendemos bastante com ele".

Será apenas a quarta partida de Félix pelo time profissional. "Jogar no ano passado foi uma experiência muito boa para mim e desde então tenho procurado estar preparado para aproveitar as chances quando elas aparecerem", comentou o goleiro.

A atividade desta terça foi acompanhada de perto pelo novo presidente vascaíno. Alexandre Campello tomou posse na noite de segunda-feira e, na tarde desta terça, conversou com o técnico Zé Ricardo e cumprimentou os jogadores no vestiário ao fim do treino.