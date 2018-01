Manifestantes contrários a Lula fazem carreata na zona sul do Rio

23/01/2018 | 20:10



Centenas de pessoas participam, na noite desta terça-feira, 23, de um ato na zona sul do Rio contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A partir das 19h45, os manifestantes iniciaram carreata saindo de Copacabana rumo ao Leme, depois Ipanema e Leblon.

Antes, em Copacabana, o humorista Marcelo Madureira discursou sobre o carro de som do movimento Vem pra Rua, organizador do ato, e afirmou que "não temos ódio" e que "não é vingança", mas sim uma cobrança para "que a Justiça seja aplicada a todos, inclusive ao presidente da República". Ele cobrou a condenação de outros políticos e citou Romero Jucá, Renan Calheiros, Jader Barbalho, Fernando Collor e Michel Temer.

Adriana Balthazar, líder do Vem pra Rua no Rio de Janeiro, também discursou, e disse que "nosso movimento nunca foi pelo impeachment de Dilma, mas sim pelo fim da corrupção" no Brasil. "Tenho muito orgulho de liderar um movimento que também bateu muito no Temer", afirmou.