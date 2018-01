Kim Kardashian admite que é uma pessoa egocêntrica

23/01/2018 | 09:11



Kim Kardashian não quer perder tempo com críticas e até entra na brincadeira, principalmente quando fãs interagem com ela por meio do Twitter. A mais nova mamãe do pedaço estava acompanhando a rede social no último domingo, dia 21, durante a exibição do Keeping Up With the Kardashians, quando se deparou com a seguinte mensagem escrita por um menino:

Só eu acho isso ou Kim Kardashian é muito egocêntrica? Mesmo quando ela não está dizendo nada... e eu gosto das Kardashians.

Aproveitando a deixa, Kim mencionou a mensagem do usuário e fez piada com ela mesma!

Não, não é só você, eu sou egocêntrica demais!

Melhor forma de lidar com as críticas, não é mesmo?