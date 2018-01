Maiara e Maraisa têm tradição para subir ao palco

Stefanie Sterci



23/01/2018 | 08:35



Elas arrasam

As irmãs gêmeas de Goiânia Maiara e Maraísa colocaram todos para cantar e dançar o sertanejo universitário no Festival de Verão do Riacho Grande, em São Bernardo. A data foi recorde de público. Entre alguns segredos de bastidores, a dupla optou para o camarim uma alimentação mais saudável, com frutas e muita água, principalmente por conta do sol que fez na ocasião. Além disso, as cantoras não deixam de lado a fé, e antes de todas as apresentações fazem uma oração. “Poder cantar para essa multidão de gente e receber aquela energia foi muito bom”, comenta Maiara sobre a experiência.

