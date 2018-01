23/01/2018 | 08:39



Um helicóptero da Rede Globo caiu na manhã desta terça-feira, dia 23, na praia de Brasília Teimosa, no Recife. O acidente ocorreu por volta de 6h15. De acordo com informações divulgadas no portal G1, duas pessoas morreram e outra foi encaminhada para o Hospital da Restauração, o maior da capital pernambucana. Chovia na hora do acidente e não, há, ainda, informações sobre as causas da queda da aeronave.