Obituário - 23 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



23/01/2018 | 08:44



Santo André



Helmut Althausen, 97. Natural da Alemanha. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).



Marina Benassi Ramires, 79. Natural de Jaú (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Odete de Souza Cesar, 79. Natural de Lajedo (PE). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Claudionor Elias, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia em Santo André. Dia 19, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria do Carmo Franco Ramos, 67. Natural de Aguaí (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Margarete Michielin de Santi, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.



Maria Célia da Silva Monteiro, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Assistente administrativo. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Valdecir Flatoni, 49. Natural de Nova Olímpia (PR). Residia em Santo André. Dia 21, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Giovanna da Silva Tavares, 12. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Estudante. Dia 21. Cemitério dos Casa.



São Bernardo



Carmelita Espírito Santo, 100. Natural de São Cristóvão (SE). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.



Aparecida Bermudes Sanchez, 90. Natural de Jaú (SP). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério Municipal de Jaú (SP).



Maria de Sousa Alencar, 86. Natural de Iguatu (CE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



Maria de Alencar Caetano da Silva, 81. Natural de Crato (CE). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



José dos Santos, 79. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 19, em São Bernardo. Memorial Phoenix, em Santo André.



José Gervásio dos Santos, 77. Natural de Itabi (SE). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



Marina Bonilha Luccas, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



Luzia Retamiro Ferreira, 65. Natural de Andradina (SP). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério do Baeta.



Francisco Sidnei Gasparini, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 20. Jardim da Colina.



Osvaldo Manoel do Prado, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério da Paulicéia.



Baltazar Sérgio Rodrigues Serrano, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Euclides.



Pablo Henrique de Oliveira, 27. Natural de São Bernardo. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Walsir Gamberini, 87. Natural de Matão (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Di 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Leonor Geronimo do Espírito Santo, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Anna Zanellato, 83. Natural da Itália. Residia no bairro Santa Maria. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.



João Francisco Leal, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria Argentina Roque de Paula, 78. Natural de Jaboti (PR). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Francisco de Assis, 66. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Mirian Silva Souza, 15. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.



Mauá



Pedro Mourão, 82. Natural de Santo André. Residia no Parque Boa Esperança, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Ana Pereira de Medeiros, 78. Natural de São José do Campo (RN). Residia no Jardim Rosina, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Salvador de Oliveira Cardoso, 75. Natural de Boraceia (SP). Residia no Jardim Aracy, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Antonio Sampaio Pacheco, 66. Natural de Itajiba (BA). Residia no Jardim Elizabeth, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Jailson de Oliveira, 62. Natural de Maceió (AL). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



José Galdêncio de Araújo, 58. Natural de São Rafael (RN). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Aparecida Alves de Almeida Silvestre, 89. Natural de Ibaté (SP). Residia no Jardim Boa Sorte, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.



Josefa Augusta Barreto, 84. Natural de Araci (BA). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.



Julia Alves Miranda Moraes, 75. Natural de Apiai (SP). Residia na Vila Zampol, em Ribeirão Pires. Dia 20. Cemitério São José.