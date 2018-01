Morre a atriz Desirée Vignolli, da novela 'Que Rei Sou Eu?'

22/01/2018 | 21:34



Morreu no ultimo domingo, 21, aos 52 anos, a atriz Desirée Vignolli de Carvalho, vítima de um enfarte fulminante, como informou um post na sua página de Facebook, publicado já nesta segunda-feira, 22.

De acordo com a mesma postagem, o corpo da atriz será enterrado na próxima quarta-feira, 24, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, zona sul do Rio. O horário ainda não foi confirmado.

"Rezem, amigos, por Desirée e lembrem dela por sua grandiosidade e amor", diz o texto publicado na rede social.

Desirée Vignolli nasceu nos Estados Unidos e morou em Brasília, filha de um advogado e um diplomata. Na adolescência descobriu o gosto pelas artes cênicas. Era justamente a atuação, ela dizia ao final da vida, o que lhe fazia falta, desde que se afastou da TV, em 2000, quando foram encerradas as gravações da novela Vidas Cruzadas, da Record.

A atriz viveu seu grande momento na TV quando interpretou a personagem Denise na novela Que Rei Sou Eu?, da TV Globo, de 1989. Ainda na emissora, emendou o trabalho com o folhetim Mico Preto (1990), com a qual também fez sucesso.

Em 1999, a atriz foi presa por furtar a bolsa de uma colega de academia. Disse, anos depois, em entrevista ao jornal Extra, que vivia com dificuldades financeiras.

Desirée, que foi casada com o também ator Luis Gustavo, deixa três filhos - Jéssica Blanco (de 29 anos), Antônio (21 anos) e Anna Camilla (15 anos) - e uma neta, Marina (4 anos).