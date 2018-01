'Temos a consciência de que estamos devendo', diz zagueiro do Botafogo

22/01/2018 | 21:04



Com dois empates em dois jogos neste início de Campeonato Carioca, o Botafogo "está devendo", segundo palavras do zagueiro Marcelo. E, para o defensor, o time carioca precisa compensar a torcida nesta quinta-feira, no duelo contra o Macaé, fora de casa, pela terceira rodada da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual.

"O Macaé iniciou o trabalho ainda no ano passado, podem levar uma vantagem física, mas vamos lá para ganhar. Não tem desculpa. O Felipe [Conceição, técnico] nem precisa falar nada para nós. Temos a consciência que estamos devendo. Se perdemos, praticamente não nos classificaremos. Sabemos que temos que ir lá e jogar bem", afirmou o zagueiro.

O confronto é direto porque o rival desta quinta lidera o grupo do Botafogo neste momento. E somente os dois primeiros colocados de cada uma das duas chaves avançam à semifinal da Taça Guanabara. "Seria muito constrangedor ficarmos de fora da semifinal. Particularmente eu ficaria 'bolado'. Mas isso não irá acontecer, vamos para vencer o Macaé", afirmou.

Apesar disso, o zagueiro admitiu que encara o Estadual como preparação para o restante da temporada. "O Carioca é uma fase que serve mais como uma preparação para as competições mais fortes. Não quero dizer que o Carioca não é importante, mas serve para encontrarmos o melhor entrosamento dentro da equipe por bons resultados", declarou.

TREINO - Na reapresentação do grupo botafoguense, nesta segunda-feira, o zagueiro Joel Carli trabalhou em separado dos demais companheiros. Ele virou preocupação para o técnico Felipe Conceição após deixar precocemente o empate com a Portuguesa, por 2 a 1, na terça-feira passada. Nesse duelo, ele sentiu dores na panturrilha direita.

Já o goleiro Gatito Fernandez segue se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Nesta segunda, fez apenas atividades na academia. O jogador ainda não estreou nesta temporada com a camisa do Botafogo.