Jogadores que atuaram na Copa São Paulo reforçam Vasco em treino

22/01/2018 | 20:41



O time do Vasco se reapresentou nesta segunda-feira com novidades. O técnico Zé Ricardo contou com os "reforços" da equipe que defendeu o time carioca na disputa da Copa São Paulo de Juniores - os juvenis foram eliminados pelo Palmeiras na fase de oitavas de final.

As novidades foram o goleiro Alexsander, o lateral-direito Rafael França, o volante Rodrigo, os meias Dudu e Robinho e os atacantes Marrony e Hugo Borges. Titulares do Vasco na Copinha, eles se juntaram aos jovens zagueiros Miranda e Ulisses, que já vinham treinando no profissional.

Os jovens atletas poderão ganhar oportunidades no time profissional neste Campeonato Carioca. O técnico Zé Ricardo já avisou que pretende escalar uma equipe mista para enfrentar a Cabofriense, nesta quarta-feira.

"A partir de amanhã (esta segunda) começaremos a nossa preparação para o jogo em Bacaxá. Vamos observar quais são os atletas que possuem melhores condições de estar em campo. Vamos aproveitar para dar ritmo de jogo ao atletas que precisam de ritmo, dando assim prosseguimento ao nosso planejamento visando a estreia na Copa Libertadores lá em Concepción", disse o treinador, ainda no domingo, após a vitória sobre o Nova Iguaçu.