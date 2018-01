Celtics e Spurs são surpreendidos e perdem em casa na NBA

22/01/2018 | 09:15



A rodada de domingo da NBA foi de zebras. O Boston Celtics, o líder da Conferência Leste, e o Sant Antonio Spurs, o quarto melhor time do Oeste, atuaram em casa, mas foram surpreendidos por Orlando Magic e Indiana Pacers, respectivamente.

O Pacers encerrou uma sequência de 14 vitórias do Spurs como mandante ao superá-lo por 94 a 86. Victor Oladipo anotou 19 pontos, enquanto Darren Collison marcou 15 pelo time de Indianápolis, que havia perdido as últimas três partidas em San Antonio e está na sexta posição no Leste.

Essa foi apenas a terceira derrota do Spurs nos 22 jogos que fez como mandante neste campeonato, sendo a primeira desde 10 de novembro de 2017. Pau Gasol liderou o Spurs com 14 pontos, Tony Parker somou 12 pontos e cinco assistências, enquanto LaMarcus Aldridge teve a sua pior produção ofensiva nesta temporada com apenas dez pontos.

O Magic, por sua vez, obteve apenas a terceira vitória nos últimos 20 duelos ao superar o Celtics por 103 a 95 com 22 pontos de Elfrid Payton. Evan Fournier adicionou 19 pontos e Aaron Gordon teve um "double-double" com 11 pontos e 12 rebotes para o Magic.

O time de Orlando havia perdido as últimas 14 partidas em Boston e vinha de dez derrotas como visitante, sendo que está na décima posição no Leste. Com o triunfo surpreendente, o Magic conseguiu ofuscar os 40 pontos de Kyrie Irving, que havia sido poupado do compromisso anterior do Celtics por causa de dores no ombro esquerdo, mas não conseguiu evitar o terceiro revés consecutivo do seu time.

Em boa fase, o Los Angeles Lakers conquistou a sexta vitória nos últimos oito duelos ao bater o New York Knicks por 127 a 107, em casa, com 29 pontos e dez assistências de Jordan Clarkson e 27 pontos e 12 rebotes de Julius Randle.

No outro jogo da rodada de domingo da NBA, o Brooklyn Nets impôs a quinta derrota seguida ao Detroit Pistons ao superá-lo por 101 a 100, fora de casa, com uma cesta de Spencer Dinwiddie a 1s1 do fim.

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Sacramento Kings

Atlanta Hawks x Utah Jazz

Houston Rockets x Miami Heat

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Milwaukee Bucks x Phoenix Suns

New Orleans Pelicans x Chicago Bulls

Dallas Mavericks x Washington Wizards

Denver Nuggets x Portland Trail Blazer

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberolves