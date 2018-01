Confira a lista completa dos vencedores do SAG Awards!

22/01/2018 | 09:11



Na noite do último domingo, dia 21, o SAG Awards premiou os maiores nomes da televisão e do cinema. Em sua 24ª edição, a premiação aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, e nomes já conhecidos saíram do evento com um troféu na mão. A série Big Little Lies e o filme Três Anúncios Para um Crime, que têm se destacado em todas as premiações, foram alguns dos destaques da noite.

Confira a lista completa dos vencedores!

CINEMA

Melhor elenco - Três Anúncios Para um Crime

Melhor atriz principal - Frances McDormand (Três Anúncios Para um Crime)

Melhor ator principal - Gary Oldman (O Destino de uma Nação)

Melhor atriz coadjuvante - Allison Janney (Eu, Tonya)

Melhor ator coadjuvante - Sam Rockwell (Três Anúncios Para um Crime )

Melhor equipe de dublês - Mulher-Maravilha

TELEVISÃO

Melhor elenco dramático - This Is Us

Melhor atriz dramática - Claire Foy, (The Crown)

Melhor ator dramático - Sterling K. Brown (This Is Us)

Melhor elenco de comédia - Veep

Melhor atriz de comédia - Julia Louis-Dreyfus (Veep)

Melhor ator de comédia - William H. Macy (Shameless)

Melhor atriz de telefilme ou minissérie - Nicole Kidman (Big Little Lies)

Melhor ator de telefilme ou minissérie - Alexander Skarsgard (Big Little Lies)

Melhor equipe de dublês - Game of Thrones