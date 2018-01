Marcelo Melo vence de virada e avança às quartas de final do Aberto da Austrália

22/01/2018 | 08:38



O brasileiro Marcelo Melo está classificado às quartas de final da chave de duplas do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, o mineiro e o polonês Lukasz Kubot precisaram de uma virada para avançar, superando o indiano Divij Sharan e o norte-americano Rajeev Ram por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 6/4, em 2 horas e 13 minutos.

O duelo desta segunda foi bastante equilibrado, com 36 winners disparados por Melo e Kubot, apenas dois a mais do que os adversários. Além disso, cada dupla conseguiu duas quebras de serviço, sendo que Sharan e Ram venceram mais pontos do que o brasileiro e o polonês - 99 a 95.

Melo e Kubot começaram melhor o duelo e converteram break point no quinto game. Mas a reação dos adversários foi imediata, ganhando quatro games seguidos para vencer a primeira parcial por 6/3. No segundo set, o brasileiro e o polonês não chegaram a ameaçar o saque dos adversários, mas salvaram quatro break points e conseguiram empatar o jogo com a vitória no tie-break por 7/4.

Na parcial decisiva, então, Melo e Kubot não tiveram o saque ameaçado e conseguiram uma quebra de serviço no sétimo game, depois assegurando a vitória por 6/4. Assim, se garantiram nas quartas de final do Aberto da Austrália, fase em que terão pela frente o alemão Jan-Lennard Struff e o japonês Ben Mclachlan, que passaram pelos espanhóis Pablo Carreño Busta e Guillermo Garcia López por 6/4 e 7/6.

DUPLAS MISTAS - Já eliminado da chave de duplas masculinas, Bruno Soares conquistou a sua segunda vitória no evento de duplas mistas. O mineiro e a russa Ekaterina Makarova derrotaram os australianos Sam Groth e Samantha Stosur por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 11/9, se classificando às quartas de final.

JUVENIL - Também nesta segunda-feira em Melbourne, Igor Gimenez avançou às oitavas de final da chave juvenil do Aberto da Austrália ao bater o usbeque Sergey Formin por 6/1, 5/7 e 6/3. Seu próximo rival vai ser o taiwanês Chun Hsin Tseng. Já Mateus Pucinelli foi eliminado na segunda rodada do evento ao perder de virada para o australiano Rinky Hijikata por 4/6, 6/4 e 6/4.