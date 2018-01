Obituário - 22 de janeiro de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



22/01/2018 | 08:42



Santo André



Victalina Pacheco de Oliveira Cruz, 95. Natural da Lapa (PR). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Anna Filippa de Jesus Silva, 95. Natural de Laranjeira (BA). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Maria José Cordeiro Cavini, 92. Natural de Andradas (MG). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.



Adelina Maria da Conceição, 85. Natural de Farias Brito (CE). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Teresa de Jesus Serralheiro Gonzaga, 83. Natural de Santo André. Residia em Utinga, Santo André. Dia 20. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Tereza Rosa da Silva, 80. Natural de Cerqueira César (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Pensionista. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Neyde Harbaher, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Diva Ires Pavan, 76. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 20. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



José Carlos Fassina, 72. Natural de Bariri (SP). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 20, em Santo André. Jardim da Colina.



Clêmia Irene Fernandes Santana, 65. Natural de Ilhéus (BA). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



Guilherme José Tartaro, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Comerciante. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sonia Aparecida Martins de Oliveira, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 20. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Carlos de Oliveira, 51. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Vendedor. Dia 20. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Leandro da Silva Santos, 35. Natural de Santo André. Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Atendente de telemarketing. Dia 19. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Elza Benedicto Martinelli, 87. Natural de Campinas (SP). Residia na Vila Aurora, em São Bernardo. Pensionista. Dia 20, em Santo André. Cemitério Vila Euclides.



São Caetano



Eumenide Brandi Livi, 93. Natural da Itália. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 19, em Santo André. Crematório Memorial de Santos (SP).



Laura Carvalho Castello, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 20, em Santo André. Crematório Vila Alpina.



José Carlos Milani, 63. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Crematório Vila Alpina.



Diadema



Germano Adelino de Santana, 79. Natural de Itapicuru (BA). Residia no Jardim ABC, em Diadema. Dia 20, em Diadema. Jardim da Colina, em São Bernardo.



Noé Camilo de Almeida, 78. Natural de Açucena (MG). Residiana Vila Nogueira, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Francisco Airton Matins Lima, 59. Natural de Tamboril (CE). Residia no Jardim Tijuco. Dia 20, em Diadema. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Lindaura Conceição de Oliveira, 54. Natural de Governador Mangabeira (BA). Residia na Vila Conceição, em Diadema. Dia 20. Vale da Paz.



Sebastião Francisco da Silva, 51. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Auxiliar de produção. Dia 20, em Santo André. Cemitério Municipal.



José Paulo de Araujo, 50. Natural de Jucas (CE). Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 20. Cemitério Municipal.



Edval Cardoso de Souza, 85. Natural de Itapicuru (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 20, em Diadema. Cemitério Campo Grande, em São Paulo (SP).



Mauá



Simirames Ramos de Santana, 88. Natural de Águas Belas (PE). Residia no Jardim Santista, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Maria de Lourdes Pinto de Oliveira, 84. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 19, em Santo André. Pensionista. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Antonio Ferreira Gomes, 79. Natural de Salinas (MG). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Luis Antunes da Silva, 59. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Roseni da Silva, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Pajussara, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Maciel Pedro Ferreira, 26. Natural de Água Branca (AL). Residia no Jardim Nova Mauá, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.