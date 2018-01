Fusca 'Horácio' é autografado por Mauricio Sousa

Michele Santos



22/01/2018



Ele se chama Horácio, nasceu em 1974 e já visitou diferentes lugares do Brasil para participar de encontros nos quais é atração. Não estou falando de uma pessoa, mas de um Fusca 1300 do engenheiro mecânico Ervin Moretti, 64 anos, que, por ser da cor verde hippie, tornou-se uma homenagem ao dinossauro da Turma da Mônica, que deu origem ao seu apelido. A referência ao personagem foi tão grande que a história chegou até o cartunista e criador da série de história em quadrinhos Mauricio de Sousa, que autografou o porta-luvas do carro, repleto de figurinhas e bonecos alusivos ao Horácio, em 2013.

A paixão pelo ícone da Volkswagen – onde, inclusive, Moretti já trabalhou – começou desde a adolescência, já que o primeiro carro que dirigiu foi o Fusca 1968 do seu pai, Walter. Há 12 anos, investiu no seu fiel companheiro, que agora é considerado pela Federação Brasileira de Veículos Antigos como coleção, por ter mais de 30 anos de uso e 80% de originalidade.

Casado com a dentista Flávia Franco, o paulista divide algumas paixões em comum com a mulher: gibis e os clássicos em quatro rodas, já que Flávia aprendeu a dirigir em uma Volkswagen Kombi, e, quando teve a oportunidade de comprar uma, logo garantiu o seu xodó, de 1973, na cor vermelha, que foi apelidada de Mônica. O possante também ganhou uma assinatura do Mauricio no ano passado, em visita ao seu estúdio de produção, na Capital.

Voltando ao pequeno da montadora alemã, o modelo da cor da esperança será um dos 1.500 clássicos em exposição hoje, na quinta edição do Dia Nacional do Fusca, no São Bernardo Plaza Shopping.

Quem quiser conferir a atividade, que tem início às 10h, deve contribuir, até 12h, com a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis para estacionamento gratuito.